Жительница Когалыма победила во Всероссийском конкурсе

фото: Администрация г. Когалыма

Объявили победителей Всероссийского грантового конкурса по двум направлениям – «Волонтерские центры» и «Социальные проекты». Среди них когалымчанка Татьяна Тиссен, куратор движения «Серебряные волонтеры города Когалыма» (БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения») с проектом «По зову сердца». Она стала обладательницей гранта в размере 100 тысяч рублей.

- Честно сказать, до сих пор не могу поверить в нашу победу. Проект очень важный и нужный, и для того чтобы он был оценен по достоинству, была проделана большая подготовительная работа, прорабатывалось буквально все до мелочей. Безусловно, было волнительно, но на мой взгляд, в таких ситуациях главное - верить в себя, своих единомышленников, и тогда все получится, - поделилась своими впечатлениями Татьяна Геннадьевна.

Соцпроект «По зову сердца» начнется с января 2020 года. Главная цель его – развитие способностей детей и подростков, формирование активной жизненной позиции, позитивной самооценки, организация освоения несовершеннолетними социального опыта. Особое внимание уделяется формированию у несовершеннолетних практических действий, направленных на развитие творческих и кулинарных умений и навыков.

Реализация проекта будет осуществляется в рамках клубов «Диалог поколений» и «В пирожковой у серебряных волонтеров».