В Сургуте появился «Яблоневый сад Победы»

фото: Администрация г. Сургута

Акцию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне провел ТОС "Согласие". Общественники вместе с жителями посадили первый в городе "Яблоневый сад Победы" на придомовой территории по улице Каролинского 13 и 13/1.

- Мы каждый год высаживаем саженцы деревьев. У нас хорошая поддержка от администрации города. Средства заложены в городском бюджете. Ни в одном городе России такой поддержки ТОСов нет. В этом году мы решили увековечить память о великом подвиге и на каждую яблоню привязали ленточку с символикой Дня Победы. Кроме этого, акция способствует сохранению семейных ценностей. Каждая семья, которая высаживает яблоню, ухаживает за деревом самостоятельно, – рассказывает председатель ТОС "Согласие" Надежда Болдырева.

Также в акции принял участие и заместитель главы города Алексей Жердев.

- Спасибо ТОСу и жителям. Это будет первый в городе «Яблоневый сад Победы», но далеко не первая акция ТОС по озеленению. С 2015 года силами ТОС высажено более 12000 кустарников и деревьев. Только в этом году 2000. Город поддерживает общественников, оказывая значимую финансовую помощь. Приятно видеть, как Сургут становится зеленее, – отметил он.