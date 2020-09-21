В Кондинском районе в результате ДТП пострадал юный водитель

фото: ОМВД России по Кондинскому району

Накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, учащийся 7 класса междуреченской средней школы управлял мопедом. На улице был ливень. Подросток не учел скоростной режим. Из-за чего съехал с дороги и въехал на цементно-бетонные плиты.

В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести, несмотря на то, что он был в защитном шлеме. Его госпитализировали в районную больницу.

Сотрудники ГИБДД установили, что мопед принадлежит отцу пострадавшего.

Стоит отметить, что летом этого года юный водитель был замечен в нарушении правил дорожного движения. Так как подросток ещё несовершеннолетний, то его родителя привлекли к административной ответственности. Мужчине выписали штраф в размере 30 000 рублей.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, - добавили в пресс-службе ведомства.