В Белоярском районе открылась дистанционная школа-сад

фото: Администрация Белоярского района

Региональный проект «Стойбищная школа-сад» направлен на внедрение учебных онлайн-курсов «Мобильное электронное образование» для получения дошкольного и начального образования детьми из числа коренных малочисленных народов Севера.

На торжественной части были семьи с детьми, которые проживают на территориях традиционного природопользования. С внедрением проекта «Стойбищная школа-сад» у семи семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до шести лет, появилась возможность дистанционного обучения и воспитания. Проект предполагает взаимодействие детей и родителей со школой села Полноват, которая и будет курировать проект на нашей территории.

На церемонии открытия присутствовали Надежда Савина, советник первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. Именно она и является инициатором проекта. Также были заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам Наталья Сокол, председатель комитета по образованию Елена Жданова и директор СОШ с. Полноват Алексей Лузянин.