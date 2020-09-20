Погода в Югре на 20 сентября: значительное потепление

В Югре значительное потепление. Фото - pixabay.com.

В регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +5,+9 ºС, по северу и востоку +3,-2 ºС, днем +14,+19 ºС, по северу +8,+13 ºС.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью +6,+8 ºС, днем +15,+17 ºС.

Сургут: ясно. Дождя не предвидится. Днём +16, ночью +8. Ветер 4-6 м/с.

Нижневартовск: ясно, без осадков. Днём +16, ночью +8. Ветер 4-6 м/с.

Нефтеюганск: ясно, без осадков. Днём +16, ночью +8. Ветер 4-6 м/с.

Когалым: переменная облачность. Ночью пройдёт небольшой дождь. Днём +14, ночью +8. Ветер 4-6 м/с.