Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 сентября 2020 года увеличилось на 89 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото: статистика Яндекса

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За последние сутки в регионе не зафиксировано ни одного погибшего. Таким образом, общее число скончавшихся составляет 179.

Также в ХМАО зарегистрировано 89 заболевших, с начала периода - 21 077. По месту инфицирования: установленные контакты - 80, уточняется - 9.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 10, с симптомами ОРВИ - 62, в бессимптомной форме заболевания - 17.

Лидерами по числу заболевших стали: Ханты-Мансийск - 20; Нижневартовск - 15 и Сургут - 12.

Далее идут: Урай - 10; Советский район - 8; Лангепас, Белоярский, Октябрьский и Сургутский районы - 4.

Замыкают список: Кондинский район - 3; Радужный и Ханты-Мансийский район - 2; Нефтеюганск - 1.

Из хороших новостей: за сутки 92 югорчана излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 20 289.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 065 человека с COVID-19, из них 1 460 без каких-либо проявлений инфекции, с начала периода - 1 097 251. Выздоровевших - 5 255, за весь период - 906 462. Умерших - 144, с начала периода - 19 339.