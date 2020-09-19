Молодёжь Нижневартовска расчистит территорию Комсомольского озера

Фото: www.n-vartovsk.ru

В Нижневартовсе пройдёт генеральная уборка на территории Комсомольского озера. Мероприятие состоится 25 сентября с 9 до 12 часов. На массовый субботник выйдут представители образовательных организаций, трудовых коллективов, общественных объединений, а также жители города от 14 до 30 лет.

Сбор, регистрация и инструктаж участников начнётся в 9 часов возле сцены, расположенной на берегу водоёма. Каждому пришедшему выдадут перчатки и мешки для мусора.

Для соблюдения мер безопасности территорию уборки поделят на несколько секторов, также у каждого участника должна быть защитная маска.

В конце субботника команда, собравшая наибольшее количество мусорных мешков получает переходящий «ЭкоКубок Молодежного центра». Кроме того, всех активистов наградят электронными дипломами и наклейками.

Дополнительную информацию можете узнать на портале «Молодежь Нижневартовска», в официальной группе во «ВКонтакте» или по телефону: +7 (982) 203-36-41.