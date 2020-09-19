«Первая в России»: в Югре появится памятная аллея к юбилею авиалесоохранного ведомства

В Югре появится памятная аллея к юбилею авиалесоохранного ведомства Фото: pixabay.com

В Югре состоится ряд всероссийских природоохранных акций, приуроченных к празднования дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

Так, 21 сентября в Ханты-Мансийске на лиственничной поляне в районе стелы первооткрывателям земли Югорской будет заложена памятная аллея, посвящённая 90-летия со дня образования авиалесоохраны России. Здесь планируется высадить 150 лиственниц.

Эта аллея станет первой в стране, высаженной к юбилейной дате федеральной авиапожарной службы.

В этот же день состоится региональный этап всероссийской осенней акции «Сохраним лес». В рамках проекта на участке Ханты-Мансийского районе, пострадавшего в 2012 году от лесного пожара, будет высажено 8 тысяч саженцев кедра, общей площадью 2 гектара.

В заключении, 24 сентября, пройдёт общероссийская акция «Живи, лес!», призванная привлечь внимание к проблемам восстановления и приумножения лесного фонда страны. В её рамках кедросад, заложенный в Ханты-Мансийском районе у деревни Ярки в 2018 году, будет дополнен 150 новыми саженцами деревьев.