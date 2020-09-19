В Ханты-Мансийске завершилась подготовка к отопительному сезону

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В столице Югры завершилась подготовка к осенне-зимнему периоду, об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ханты-Мансийска Сергей Волчков.

После проверки инспектора Ростехнадзора все ресурсоснабжающие организации получили паспорта готовности.

Напоминаем, что с 1 сентября отоплением были обеспечены городские социальные объекты: детские сады, школы, медучреждения и.т.д.

-На данный момент все котельные запущены, 17 управляющих компаний и пять ТСЖ были проверены и получили паспорта готовности, а также допуск к работе зимой. С 12 по 16 октября Ростехнадзор будет проводить финишную проверку, - сообщил Сергей Волчков.

Кроме того, были выполнены замены 2,2 километра тепловых сетей, 1 километра - сетей водоотведения, а также 0,5 километра водопровода, подготовлено 66 резервных источников электроснабжения мощностью 10 мегаватт, котельные обеспечены резервным топливом на пятидневный срок.