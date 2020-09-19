Офицер югорской Росгвардии посвятил своё восхождение на Эльбрус 75-летию Победы

Фото: Росгвардия по ХМАО-Югре, соцсеть "ВКонтакте"

Заместитель командира сургутского ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО - Югре майор полиции Дмитрий Д. поднялся на западную вершину Эльбруса, высотою в 5 642 метра. Своё восхождение он посвятил 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

К покорению вершины офицер готовился в течение двух лет, имея за плечами спецназовскую подготовку и многолетний опыт горного туризма. Вместе с Дмитрием на высочайшую точку Европы поднялись ещё двое альпинистов. На пути длинною в восемь дней их ждали серьёзные испытания: неблагоприятная погода, дефицит кислорода и обрывистые скалы.

-Одна из главных опасностей Эльбруса - трещины, они нередко скрыты под снегом. Если снежный мост крепкий, то можно пройти её и не заметить, но если снег подтает, можно угодить в трещину глубиной 20-30 метров и даже более. Тут главное - не сходить с тропы, - рассказал офицер Росгвардии.

Фото: Росгвардия по ХМАО-Югре, соцсеть "ВКонтакте"

Когда альпинисты достигли точки 4 800 метров, они попали в сухую грозу - опасное природное явление, встречающееся в горах, однако это было ещё не всё. Впереди команду поджидала «косая полка» - узкая тропа, ведущая с северного склона Эльбруса к его седловине, кроме того, за её краем пролегает пропасть глубиной несколько километров. На такой дороге нет возможности сделать привал и передохнуть. Известно немало случаев, когда покорители вершины не могли дойти 50 метров до конечной точки.

Однако команда с успехом преодолела все испытания, достигнув цели своего маршрута.