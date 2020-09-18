В Югре завершили расследование преступлений, совершенных девять лет назад

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенных в 2011 году и длительное время остававшихся нераскрытыми.

По версии следствия, ночью в сентябре 2011 года обвиняемый был в лесу рядом с Комсомольским озером в городе Нижневартовск. Он угрожл убийством, сломил волю 21-летней местной жительницы к сопротивлению после чего изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Завершив преступления против половой неприкосновенности, обвиняемый украл у девушки из сумки деньги в сумме более 26 тысяч рублей.

После совершения преступлений обвиняемый скрылся, выехав за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и жил в Московской области, где успел совершить еще ряд преступлений, за которые осужден судом Московской области и в настоящее время содержится под стражей.

Проведя ряд экспертиз, следователи установили злоумышленника. Им оказался 30-летний уроженец Узбекской ССР, в 2011 году проживавший в городе Нижневартовск. Ему предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений.