В Сургуте задержали молодых людей, у которых было почти два килограмма наркотиков Фото: pixabay.com

В ходе личного досмотра у 23-летнего молодого человека в рюкзаке было обнаружено почти 980 граммов наркотика синтетического происхождения. У 20-летней девушки изъято 0,20 грамма запрещенного вещества.

Затем дома у задержанных правоохранительные органы обнаружили и изъяли еще более 570 граммов различных наркотических средств как синтетического, так и растительного происхождения. Большая часть наркотиков была спрятана на балконе в пластиковом ведре.

Также нашли электронные весы, полимерные пакетики, изоляционные ленты – все это фигуранты использовали для упаковки наркотиков. Молодые люди рассказали, что распространяли запрещенные вещества путем изготовления «тайников-закладок».

В отношении подозреваемых возбудили два уголовных дела на покушение на сбыт наркотических средств. Общий вес изъятых в рамках уголовных дел наркотиков превысил 1 килограмм 550 граммов. Фигуранты арестованы.