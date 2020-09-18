В Сургутском районе злоумышленник через окно проник в квартиру Фото: pixabay.com

Накануне полицейские установили и задержали подозреваемого в краже.

Сам инцидент произошел в середине августа. Житель поселка Солнечный, мужчина 1987 года рождения, через окно залез в квартиру и вынес оттуда телевизор, колонку и шлем от мотоцикла. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб в размере порядка 6 тысяч рублей женщине 1954 года рождения.

Подозреваемый пояснил, что знал о длительном отсутствии хозяев квартиры, поэтому и совершил кражу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО-Югре, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Но тогда его обвиняли в незаконном обороте наркотиков.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подобный случай и был в Сургуте. Там, злоумышленник тоже выбил окно и проник в дачный дом, расположенный в СОТ «Монтажник-40», откуда похитил резиновую надувную лодку, стоимостью 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.