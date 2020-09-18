В Березовском районе задержали браконьера Фото: pixabay.com

Сотрудниками полиции и государственный инспектор отдела ГКНОВБР и СО по ХМАО-Югре пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Накануне в ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что 44-летний местный житель с. Саранпауль, находясь на 1 километре реки Щекурья, Березовского района при помощи сети (запрещенной к использованию) выловил одну рыбу вида «Таймень», которая занесена в Красную книгу Российской Федерации. Тем самым он нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации. Сумма ущерба составила более 10 636 рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)».

Так, в конце августа полицейские задержали родственников-браконьеров. Отец с сыном вылавливали в Нижневартовском районе, в реке Обь рыбу, которая тоже занесена в Красную книгу. Поймали 4 стерляди и 2 осетра.