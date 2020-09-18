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Жители Югры продолжают доверять телефонным аферистам

За сутки они лишились более одного миллиона рублей
Дарья Корсун
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Жители Югры продолжаю доверять телефонным аферистам

Жители Югры продолжаю доверять телефонным аферистам

Фото: pixabay.com

За прошедший день в регионе произошёл 21 факт мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Более 1 миллиона рублей лишились жители округа.

Так, 28-летнему сургутянину телефонные мошенники сообщили, что якобы произошла утечка паспортных данных и привязка в системе к его банковской карте. Лже-сотрудники банка завладели реквизитами карты югорчанина и впоследствии похитили с его счета порядка 60 тысяч рублей.

Другому, 43-летнему жителю Сургута злоумышленники пообещали приостановить оформление кредита на его имя. По словам звонивших, мужчине необходимо было снять наличные со своей карты и перевести их на различные счета. Он осуществил все необходимые операции и лишился 75 тысяч рублей.

В Нижневартовске местная жительница решила совершить покупку через интернет-магазин «ShopingStop». Ей позвонил мужчина, представился сотрудником и пояснил все подробности по оплате товара. Посылку гражданка получила на Почте России и оплатила ее наложенным платежом, потратив почти 4 тысячи. Раскрыв коробку, вместо обещанных вещей югорчанка обнаружила большое количество бумаги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Криминал