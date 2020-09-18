В Ханты-Мансийске молодой человек вместо шашлыков отправился в полицию Фото: pixabay.com

Накануне в дежурную часть с заявлением заявлением о краже 2 шампуров и 10 килограммов куриного мяса обратился индивидуальный предприниматель окружного центра.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебно-розыскной собакой.

Собака взяла след и довела полицейских до гаража, где находился подозреваемый. Им оказался неработающий житель Свердловской области 1993 года рождения, который в содеянном признался. Молодой человек пригласил друзей провести вместе вечер и к появлению сотрудников полиции уже успел пожарить всё мясо.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.