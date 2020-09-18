В Югре злоумышленники присваивают себе телефоны и воруют лодки Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки округе было совершено 69 преступлений и выявлено 10646 правонарушений. Наложены 4 штрафные санкции. За административные правонарушения арестованы 24 человека.

Так, в Урае ранее судимый мужчина 1995 года рождения нашел сотовый телефон, забрал себе для личного пользования и не собирался возвращать технику владельцу. Возбудили уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Сургуте мужчина 1977 года рождения выбил окно и проник в дачный дом, расположенный в СОТ «Монтажник-40», откуда похитил резиновую надувную лодку, стоимостью 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудниками уголовного розыска Нефтеюганского района установили и задержали подозреваемого 1996 года рождения, который ранее украл 30 метров кабеля стоимостью порядка 4 тысяч рублей. Мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.