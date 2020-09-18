В Сургуте автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе

фото: УМВД по ХМАО-Югре

За минувший день на территории региона произошло две аварии, в которых столько же человек пострадали.

Так, в Сургуте около восьми вечера на улице Кукуевицкого 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила травмы.

Помимо этого, на территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 17 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 18 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге. А также рекомендует водителям выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять меры, вплоть до остановки транспортного средства.