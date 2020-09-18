Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 сентября 2020 года увеличилось на 81 человека Фото: pixabay.com

В пятницу короновирус выявили у 81 человека. Умерших нет. Общее число скончавшихся достигло 179.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 81 заболевший. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 988. По месту инфицирования: установленные контакты - 79, уточняется - 2.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 15, с симптомами ОРВИ - 56, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Лидерами по заболеваемости стали: Ханты-Мансийск, Сургут - 14, Нефтеюганск , Нягань – 9.

Далее идут: Нижневартовск, Урай – 8, Октябрьский район – 5, Лангепас, Сургутский район, Югорск – 2

Замыкают список: Когалым, Радужный, Нефтеюганский район, Березовский район, Советский район, Белоярский район, Кондинский район, Ханты-Мансийский район – 1

Из хороших новостей: за сутки 90 югорчана излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 20 197.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 905 человека с COVID-19, с начала периода - 1 091 186. Выздоровевших - 5 905, за весь период - 901 207. Умерших - 134, с начала периода - 19 195.