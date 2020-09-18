В Сургуте иностранца признали виновным в сбыте наркотиков Фото: pixabay.com

Сургутский городской суд признал виновным гражданина Казахстана в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Было установлено, что в ноябре 2019 года подсудимый вступил в преступный сговор с неизвестными. Познакомился с ними через интернет. После чего, лн договорился с неустановленными лицами, что будет на территории города распространять наркотики через систему «тайников-закладок».

В один из дней подсудимый приехал по координатам в Сургут к месту закладки, подобрал в тайнике пакет с синтетическим наркотиком массой более 1 килограмма и положил к себе в карман. Однако наркосбытчик был задержан сотрудниками полиции, а наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал жителя Казахстана виновным. Назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.