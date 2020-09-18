В Сургуте подростки отравились неизвестным веществом

Сургуте подростки отравились неизвестным веществом Фото: pixabay.com

Прокуратура города организовала проверку по факту отравления двух несовершеннолетних неизвестным веществом, в результате употребления которого один подросток умер.

Так, прокуратура проверит действия должностных лиц территориального органа внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также это коснется и работников образовательных и медицинских организаций, которые должны выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также полноте принятых ими мер по пресечению незаконных действий в отношении детей, в том числе вовлечению их в совершение антиобщественных действий, употребление запрещенных веществ.

В настоящее время полицейскими ведется процессуальная проверка. Все результаты находятся на контроле у прокуратуры города.