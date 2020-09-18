В Югре директор не выплачивал зарплату семь месяцев работнице

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Урайские следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 37-летнего руководителя коммерческой организации. Его подозревает в том, что он не выплачивал зарплату.

Подозреваемый является директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по лесопереработке в Кондинском районе округа.

Директор решил сэкономить и удержать деньги для организации незаконным способом. Так, он не выплатил заработную плату своей сотруднице за 7 месяцев – с августа 2019 года по февраль 2020 года. Размер задолженности составил более 190 тысяч рублей.

- После возбуждения уголовного дела и разъяснения последствий подозреваемый осознал полноту ответственности и принял решение о возмещении в полном объеме своевременно не выплаченной заработной платы, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что подобный случай был и в городе Радужный. Там директор транспортного предприятия задолжал зарплату сотруднику более 60 000 рублей. Благодаря вмешательству СК долг был полностью погашен.