В Советском районе мошенники не смогли довести свой приступный замысел до конца Фото: pixabay.com

В дежурную часть обратился 34-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные пытались списать деньги с банковской карты.

Так, накануне неизвестные позвонили заявителю под предлогом покупки детских товаров, которые мужчина выставил на одной из торговых площадок в интернете. Злоумышленники завладели данными к доступу в мобильный банк. Оттуда она попытались списать 26 500 рублей. Но до конца им не удалось довести свой преступный замысел. Житель Советского района вовремя понял, с кем связался. И заблокировал банковский счет.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Недавно попалась на уловки телефонных аферистов и 46-летняя жительница Сургутского района. Используя интернет-сайт «Tmweb.ru», под предлогом получения бонусов «Спасибо» от банка «Сбербанк России», ввела реквизиты карты, с которой в последствии сняли 50 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России просят граждан не поддаваться на уловки мошенников и беречь свои денежные средства. По всем фактам преступных посягательств, совершенных в отношении вас или ваших близких, обращаться необходимо в полицию по телефону 102.