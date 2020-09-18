В Сургутском районе мужчина угнал авто у своей приятельницы Фото: pixabay.com

В дежурную часть поступило заявление от жительницы поселка Солнечный 1988 года рождения. Она сообщила, что у неё угнали автомобиль «ВАЗ 2110».

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний знакомый заявительницы. Он пояснил, что с заявительницей они выпивали алкоголь. После чего он взял ключи от автомобиля и угнал его.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Недавно мы писали, что полицейские в Сургуте задержали ещё одного угонщика. Там злоумышленником оказался менеджер автосалона, из которого он и угнал транспорт. Нарушителя задержали. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый уже и ранее имел проблемы с законом.