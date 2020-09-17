Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 сентября 2020 года увеличилось на 76 человек Фото: pixabay.com

В четверг короновирус выявили у 76 человек. Умерших нет. Общее число скончавшихся достигло 179.

Роспотребнадзор Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - ,7 с симптомами ОРВИ - 63, в бессимптомной форме заболевания - 6.

Лидерами по заболеваемости стали: Ханты-Мансийск - 20, Сургут - 15, Урай – 7.

Далее идут: Нягань, Нижневартовск – 6, Югорск, Нефтеюганский район – 4 Кондинский район, Советский район, Октябрьский район – 3.

Замыкают список: Радужный – 2, Когалым, Мегион, Покачи – 1

Из хороших новостей: за сутки 90 югорчана излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 20 107.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 762 человека с COVID-19, с начала периода - 1 085 281. Выздоровевших - 5 754, за весь период - 895 868. Умерших - 144, с начала периода - 19 061.