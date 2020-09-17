В Нефтеюганске молодой человек за кражу видеокарты может сесть в тюрьму Фото: pixabay.com

В дежурную часть поступило сообщение от руководителя одного из магазинов электроники города. Он пояснил, что неизвестный украл из торгового зала видеокарту, стоимостью 30 000 рублей.

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как мужчина с пакетом подходит к товару, который находится на стойке, берет приглянувшееся устройство для компьютера. Далее идёт к другим товарам, а после чего уходит из магазина.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали жителя поселка Пойковский 1992 года рождения.

- Злоумышленник признался, что в пакете у него находилось устройство, которое он изготовил самостоятельно, используя фольгу и другие подручные материалы. С его помощью подозреваемый блокировал антикражные системы магазина и похищал приглянувшийся товар, - добавили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В отношении пойковчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.