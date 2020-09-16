Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 сентября 2020 года увеличилось на 83 человека Фото: pixabay.com

фото: Роспотребнадзор Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 10, с симптомами ОРВИ - 62, в бессимптомной форме заболевания - 11.

Лидерами по заболеваемости стали: , Ханты-Мансийск - 26, Сургут - 10, Нефтеюганск - 8.

Далее идут: Урай, Ханты Мансийский район - 6, Советский, Октябрьский - 5, Нягань- 3.

Замыкают список: Нижневартовск, Сургутский район, Пыть-Ях - 2, Покачи – 1, Белоярский район, Радужный, Лангепас, Мегион, Югорск, Кондинский район, Нефтеюганский район – 1

Из хороших новостей: за сутки 86 югорчана излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 20 017.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 670 человека с COVID-19, с начала периода - 1 079 519. Выздоровевших - 5 809, за весь период - 890 114. Умерших - 132, с начала периода - 18 917.