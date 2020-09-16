В Сургуте бдительный сосед вовремя вызвал пожарных

фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

После полуночи 15 сентября на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорание в одной из квартир 17-этажного жилого дома по улице И.Захарова. Пожар увидел житель соседнего дома, который в этот момент находился на балконе и вызвал огнеборцев.

Спасатели прибыли через пять минут на место происшествия. Они обнаружили, что из окна четвертого этажа идет дым.

Огнеорцы, поднявшись на 4 этаж, обнаружили, что соседи уже начали вскрывать дверь в горящую квартиру. Внутри находился человек, которому требовалась помощь. В это время во дворе дома спасатели развернули автолестницу. Счет шел на секунды.

– Когда мы попали в квартиру, то обнаружили, что у входа лежит мужчина. Он был в сознании, но надышался дымом, - рассказал начальник караула 118 ПСЧ Геннадий Яковлев. – Мы вынесли его на улицу на носилках и передали специалистам «скорой помощи.

Эвакуация жильцов не потребовалась, так как в доме сработала система дымоудаления. Через десять минут после прибытия пожар был локализован, еще через четыре – ликвидировано открытое горение.

В результате повреждена мебель и оргтехника на площади 3 квадратных метра, квартира покрылась копотью. Спасенный мужчина госпитализирован.

Причину пожара сейчас выясняют дознаватели. Специалисты предполагают, что возгорание могло произойти из-за несправного компьютера.