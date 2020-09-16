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Житель Югры задолжал своему ребенку более 150 000 рублей

Отец не платил алименты своей дочери
Дарья Корсун
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Житель Югры задолжал своему ребенку более 150 000 рублей

Житель Югры задолжал своему ребенку более 150 000 рублей

Фото: pixabay.com

Так, жительница Тюмени обратилась в окружную межрайонную прокуратуру о бездействии судебных приставов при взыскании долга по алиментам с жителя Ханты-Мансийска.

Прокуратура установлено, что у жителя Югры имеется долг по алиментам на содержании дочери. Сумма задолженности составила более 150 000 рублей. При всём при этом, судебный пристав знал о долге отца перед ребенком и не предпринимал мер к обращению взыскания на денежные средства на счетах в банках, заработную плату и имущество должника.

– По результатам проверки межрайонным прокурором руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО – Югре внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры к взысканию долга, – добавили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО- Югры.

Благодаря вмешательству прокурора отец погасил долг по алиментам в полном размере.

ЧП