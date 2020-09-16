В Нижневартовске появится детская поликлиника

фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Юры

Детского отделение поликлиники №8 будет находиться в старой части города, на первом этаже жилого дома № 15 по улице Льва Толстого.

В отделении планируется организовать амбулаторный прием врачей-педиатров. Это позволит охватить первичной медико-санитарной помощью порядка 4200 тысяч прикрепленного детского населения; доврачебный кабинет, а также процедурный и прививочный. Помимо этого, в новом медучреждении будет два отдельных входа для больных и здоровых детей.

– Помещение для поликлиники приобретается в рамках окружной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Поликлиника здесь необходима. О том, что она нужна, мы начали говорить ещё три года назад. Очень важно, чтобы строители успели доделать всё до 1 ноября, чтобы мы все процедуры смогли соблюсти для приобретения помещения, – отметил глава города Василий Тихонов.

В 2021 году появится мебель и необходимое оборудование. По словам руководителя медицинского учреждения, филиал распахнет свои двери для маленьких пациентов весной 2021 года.