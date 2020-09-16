Житель Лангепаса перевел 200 тысяч рублей мошеннику Фото: pixabay.com

В дежурную часть поступило заявление от 40-летнего местного жителя.

Так, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и сообщил, что в отношении банковских счетов заявителя совершаются мошеннические действия. Но чтобы сохранить деньги, необходимо их перевести на «сейфовую ячейку».

Житель Лангепаса, не задумываясь, поверил злоумышленнику, в ближайшем банкомате снял деньги. Сумма составила 150 000 рублей. Затем потерпевший совершил 11 переводов на так называемую «сейфовую ячейку», номер которой продиктовал звонивший мужчина.

Вскоре мужчине опять позвонили. На этот раз югорчанину сообщили, что необходимо подтвердить перевод на сумму 47 089 рублей, чтобы деньги поступили на резервный счёт.

Таким образом, подтвердив код по смс-сообщению, заявитель лишился около 200 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники УМВД предупреждают – ни в коем случае не выполняйте действий с банковской картой, телефоном по указаниям третьих лиц, кем бы они не представились.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 102.