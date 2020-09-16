В Ханты-Мансийска сотрудника нефтяной организации подозревают в краже Фото: pixabay.com

На днях руководитель одной из сервисных компаний, которая находится на Северо-Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе, обратился в полицию с заявлением о краже силового кабеля.

В результате расследования стражи правопорядка установили подозреваемого и задержали. Им оказался сотрудник данной организации. Так, злоумышленник украл 18 метров силового кабеля на сумму более 27 000 рублей. После чего, фигурант попытался вывезти его с территории месторождения.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигурант может отправиться в тюрьму сроком на три года.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела.

Недавно в Нижневартовском районе полицейские тоже задержали подозреваемого в краже кабеля с предприятия. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.