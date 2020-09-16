Погода в Югре на 16 сентября: облачно и ветрено
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Синоптики 16 сентября обещают в Югре местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северных направлений умеренный. Температура ночью +6,+11, днём +14,+19.
Ханты-Мансийск: дождь. Днём +9, ночью +6. Ветер 4 м/с.
Сургут: облачно. Днём +16, ночью +11. Ветер 6 м/с.
Нижневартовск: облачно и дождь. Днём + 18, ночью +10. Ветер 5 м/с.
Нефтеюганск: небольшая облачность. Днём +18, ночью +18. Ветер 8 м/с.
Когалым: малооблачно. Днём +17, ночью +12. Ветер 5 м/с.