Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 сентября 2020 года увеличилось на 83 человека Фото: pixabay.com

Во вторник короновирус выявили у 83 человек. К несчастью, один пациент умер. Общее число скончавшихся достигло 178.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 83 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 748. По месту инфицирования: установленные контакты - 74, уточняется - 9.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 9, с симптомами ОРВИ - 70, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: , Ханты-Мансийск - 29, Сургут - 15, Сургутский район - 8.

Далее идут: Урай, Нижневартовск - 6, Советский район -5, Югорск, Покачи -3.

Замыкают список: Нефтеюганск, Нефтеюганский район -2, Березовский, Кондиеский район, Лангепас, Когалым - 1.

Из хороших новостей: за сутки 92 югорчана излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 19 931.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 529 человека с COVID-19, с начала периода - 1 073 849. Выздоровевших - 5 605, за весь период - 884 305. Умерших - 150, с начала периода - 18 785.