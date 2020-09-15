В Ханты-Мансийске пансионат для постояльцев стал еще комфортнее

фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Для иногородних пациентов пребывание в окружном пансионате стало ещё лучше. В комнате теперь каждый сможет найти для себя интересный досуг.

В здании на первом этаже установили столы для игры в бильярд и настольный теннис. Для тех, кто предпочитает более активный образ жизни –велотренажер и палки для скандинавской ходьбы. А кто за спокойны отдых, для тех – дартс, лото, шашки, шахматы. В комнате также организована удобная мягкая зона для общения, совсем скоро появится телевизор.

Руководство больницы учло пожелания гостей пансионата. Здесь созданы все условия не только для комфортного проживания и лечения иногородних пациентов, но и для их отдыха.

Отметим, что из-за ежима повышенной готовности в комнате отдыха действует масочный режим, соблюдаются все меры профилактики: обязательная гигиена рук и социальная дистанция 1,5 – 2 м.

Напомним, что Югра находится на третьем этапе снятия ограничительных мер. Так, в регионе уже открыты учреждения допобразования, спортивные комплексы, сфера услуг красоты, спа-салоны, сауны и т.п.