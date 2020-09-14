В Нефтеюганске прошла выставка-ярмарка малого и среднего бизнеса

фото: Администрация г. Нефтеюганска

Выставка стала настоящим праздником для юных жителей города. Были аниматоры, призы, аква-грим.

– Мы безусловно благодарны администрации нашего города за то, что у нас есть возможность сегодня быть здесь и презентовать свои услуги для нашего населения потому, что это безусловно большая поддержка. Сегодня мы можем в очередной раз рассказать о себе после такого длительного простоя, поскольку пандемия немного затянулась. Это был тяжелый период для многих предпринимателей и вот сегодня появилась возможность напомнить о том, что мы есть, о что мы живы, - поделилась участница выставки, предприниматель Виктория Щетинина.

Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска отметил, что практически каждой сфере предпринимательства требовались и требуются те или иные меры поддержки.

–На сегодня у муниципалитета есть средства для предоставления субсидий предпринимателям, и мы начали третий поток сбора заявок на предоставление субсидий на аренду и на жилищно-коммунальные услуги. До конца года надеемся, что еще порядка 20 предпринимателей получат эту поддержку, – отметила директор департамента экономического развития Светлана Григорьева.

В этом году в выставке-ярмарке впервые участвуют самозанятые нефтеюганцы. Это те, кто раньше, к примеру, занимался фрилансом или предоставлял услуги в сфере красоты без оформления своего статуса.

В настоящее время в Нефтеюганске официально зарегистрировали себя 700 самозанятых в разных сферах - от ухода за малышами на дому до выращивания микрозелени.