Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жители Югры лишились более одного миллиона рублей

По всем злодеяниям возбуждены уголовные дела
Дарья Корсун
КомментироватьОставить комментарий
Жители Югры лишились более одного миллиона рублей

Жители Югры лишились более одного миллиона рублей

Фото: pixabay.com

В регионе за минувшие сутки зафиксирован 21 факт мошенничества и краж с банковских карт. Югорчане лишились более одного миллиона 200 тысяч рублей. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Сургуте и Нижневартовске.

В Советском районе 55-летний мужчина попался на уловки мошенников в интернете.

Неизвестный, используя интернет-сайт двойник «www.vtb0.ru», под предлогом оплаты сотовой связи, заставил заявителя ввести реквизиты банковской карты, с которой списалось около 30 тысяч рублей.

Вартовчанка выставила на сайте «Авито.ру» объявление о продаже комнатного растения. Вскоре ее записью заинтересовался мнимый покупатель, который связался с женщиной по телефону и через приложение WhatsApp, завладел необходимыми данными. Спустя время гражданка заметила потерю – с ее банковской карты списали почти 3 тысячи рублей.

Очередную покупку на сайте «Авито.ру! решила совершить и жительница Ханты-Мансийска. Она присмотрела необходимый товар - парик, списалась с лже-продавцом и в ходе переписки сообщила ему свои банковские данные, в результате вместо покупки лишилась 6 000 рублей.

Криминал