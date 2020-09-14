Жители Югры лишились более одного миллиона рублей Фото: pixabay.com

В регионе за минувшие сутки зафиксирован 21 факт мошенничества и краж с банковских карт. Югорчане лишились более одного миллиона 200 тысяч рублей. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Сургуте и Нижневартовске.

В Советском районе 55-летний мужчина попался на уловки мошенников в интернете.

Неизвестный, используя интернет-сайт двойник «www.vtb0.ru», под предлогом оплаты сотовой связи, заставил заявителя ввести реквизиты банковской карты, с которой списалось около 30 тысяч рублей.

Вартовчанка выставила на сайте «Авито.ру» объявление о продаже комнатного растения. Вскоре ее записью заинтересовался мнимый покупатель, который связался с женщиной по телефону и через приложение WhatsApp, завладел необходимыми данными. Спустя время гражданка заметила потерю – с ее банковской карты списали почти 3 тысячи рублей.

Очередную покупку на сайте «Авито.ру! решила совершить и жительница Ханты-Мансийска. Она присмотрела необходимый товар - парик, списалась с лже-продавцом и в ходе переписки сообщила ему свои банковские данные, в результате вместо покупки лишилась 6 000 рублей.