В Югре создали цифровой портрет туриста

Чаще всего посещают Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск

В эти дни в Москве проходит Российская креативная неделя. Жители автономного округа не остались в стороне и приняли участие в этом мероприятии, где презентовали цифровой портрет туриста.

Руководитель регионального центра компетенций в сфере туризма Владислава Вишневская отметила, что формирование новой стратегии развития туризма невозможно без понимания комплексного портрета туриста. Именно поэтому в Югре было проведено глобальное исследование, направленное на интересы и потребности гостей округа.

– 65 процентов туристического потока в Югре составляют деловые туристы, - подчеркнула она. - Пиковыми датами для посещения региона стали первый и четвертый капиталы, так как в эти даты в автономном округе проходят ключевые мероприятия.

В большинстве случаев в Югру приезжают туристы в возрасте 27-40 лет. В среднем туристический поток ежегодно составляет около 600 тысяч человек. Свыше 50 процентов из них зарабатывают от 27 до 90 тысяч рублей в месяц.

Многие из них прибывают в регион для посещения гор Приполярного Урала, охоты и рыбалки, экстремального и активного отдыха.

Лидерами по посещаемости среди муниципалитетов являются Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Также в пятерку самых посещаемых вошли Нефтеюганск и Урай.