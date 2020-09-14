В Югре пройдет праздник День сердца

фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Из-за пандемии кардиоскринг, где выявляют на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в новом формате. Обычно Кардиоцентр округа организуют настоящий праздник: профилактические акции, конкурсы, флешмобы. На этот раз День сердца же он будет дистанционно. Это, кстати, поможет сэкономить время пациентов.

Традиционно считается, что сентябрь в регионе – это месяц заботы о своем сердце. В медучреждениях он проходит под девизом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– COVID-19 заставил нас переформатировать свою жизнь и работу. На безопасном расстоянии – девиз этого года. Впервые кардиоскрининг будет представлен дистанционной коммуникацией между врачом и пациентом. В телефонном разговоре специалист ответит на все интересующие вопросы, а также рассчитает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на ближайшие 10 лет. При высоком риске пациента пригласят в Кардиодиспансер на обследование, – подчеркнула Ирина Урванцева, главный врач окружного кардиодиспансера, главный кардиолог Югры.

Чтобы стать участником акции необходимо следующее: позвонить в колл-центр ОКД: 8 (3462) 94-04-04 (Пн-Сб с 07:30 до 20:00); Заказать дистанционную консультацию кардиолога; назвать оператору данные паспорта, полиса ОМС, СНИЛСа (это необходимо для оформления дистанционного приема); Вам перезвонит кардиолог; Кардиолог рассчитает индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, составит рекомендации. При высоком риске вас пригласят в Кардиоцентр на углубленную диагностику (анализ крови на липидный спектр и крадиомаркеры, УЗИ сердца и сосудов, велоэргометри по показаниям и т.д.).

С 14 по 26 сентября для югорчан будут работать интерактивные зоны здоровья в социальных сетях: прямой эфир с кардиологом, обзор полезных приложений для здоровья, мастер-класс по сердечно-легочной реанимации и многое другое.

Новости и анонсы акции, онлайн-транслирование работы колл-центра, итоги мероприятия будут доступны в социальных сетях Кардиоцентра: Инстаграм и «ВКонтакте», @okd.hmao и okd.hmao под хэштегом #СургутСердечныйГород.