Жители Югорска интересуются вопросом о комендантском часе. Фото - ОМВД России по г. Югорску.

В Югорске завершил работу «Детский телефон доверия», организованный полицейскими в рамках акции по правовому консультированию и информированию детей и подростков. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и специалисты административной практики отвечали на правовые вопросы, с которыми в своей жизни сталкиваются дети и подростки на условиях анонимности.

За время проведения мероприятия на телефон поступали звонки не только от детей, но и от родителей. Всего от югорчан поступило более 10 звонков разнообразной тематики.

– Детей и их родителей интересовал вопрос о комендантском часе, что это такое и о времени пребывания подростков на улицах без сопровождения взрослых. Не менее волнующей темой стало обеспечение безопасности дорожного движения. Взрослых интересовали меры, предпринимаемые полицией и другими субъектами профилактики, чтобы избежать аварий и жертв на дорогах, – сообщили в ОМВД России по г. Югорску.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели встречи с учащимися образовательных учреждений. Сотрудники полиции рассказали об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений, особое внимание при этом уделили предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из дома. В конце беседы подростки активно задавали вопросы. Самым актуальным был вопрос об условиях поступления в ведомственные вузы.