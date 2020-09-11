В Югре мошенники заработали почти три миллиона рублей Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, за минувшие сутки жители региона лишились более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Сургуте и Нижневартовске. Мошенники чаще всего обманывали югорчан под предлогом покупки или продажи товаров, защиты банковского счета, выплаты компенсаций и дополнительного заработка.

52-летнему жителю Сургута позвонили неизвестные и представились сотрудниками Сбербанка. Они предложили югорчанину для сохранения денежных средств создать резервный счет. В ходе разговора завладели реквизитами действующей банковской карты потерпевшего и похитили с нее свыше 700 тысяч рублей.

В Октябрьском районе 64-летнюю женщину развели мошенники под предлогом дополнительного заработка на брокерской бирже «EUROCOM TRADE». Потерпевшая оформила на себя кредит. Сумма составила более 400 000 рублей.

Юная жительница Ханты-Мансийска искала работу на «hh.ru». Нашлаинтересную вакансию и решила списаться с мнимым работодателем. Он понудил югорчанку пройти по ссылке и внести реквизиты собственной банковской карты. Ничего не подразумевая, горожанка лишилась свыше 20 тысяч рублей.

С подобным заявлением о хищении денег обратился в полицию73-летний сургутянин. Ему мошенники пообещали компенсировать траты за проезд и покупку лекарств. Доверчивый югорчанин сообщил звонившим всю необходимую информацию и потерял почти 120 тысяч рублей.

По всем преступлениям возбуждены уголовные дела.