В Югре перед судом предстанет чиновник за превышения полномочий Фото: pixabay.com

Югорская межрайонная прокуратура выявила нарушителя жилищного законодательства. Так, и.о. Главы городского поселения Таёжный Советского района превышал свои должностные полномочия. Он поручил сотруднику администрации г.п. Таёжный подготовить липовый договор соцнайма жилого помещения и договор безвозмездной передачи квартиры в порядке приватизации в собственность гражданину, у которого законные основания для получения муниципального жилого помещения отсутствовали.

Жилье было исключено из собственности муниципального образования. Таким образом, произошло нарушение прав и интересов граждан, которые нуждаются в жилье и стоят на учете.

Прокурор с исковым заявлением обратился в суд о признании экс- исполнявшего обязанности Главы г.п. Таёжный незаконными, а договор по жилью – не законным.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Су СК РФ по ХМАО-Югре в отношении фигуранта возбудили уголовно дело. Расследование уголовного дела продолжается.