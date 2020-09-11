В Пыть-Яхе директор фирмы задолжал более 53 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора транспортного предприятия ООО «УТТ-РТС». Он уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствие установило, что руководитель организации, которая занимается в регионе автомобильными перевозками, нарушил требования законодательства. Он не перечислил налог в бюджет государства на общую сумму более 53 миллионов рублей за 2015 – 2016 годы.

В целях возмещения ущерба государству на обвиняемого наложили арест на общую сумму свыше 62 миллионов рулей.

Следователи собрали достаточную базу доказательств и уголовное дело передали в суд.

Недавно мы писали о том, что в Югре следователи подозревают председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в мошенничестве. Там подозреваемый незаконным способом присвоил себе почти 80 миллионов рубле. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.