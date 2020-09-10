Няганская городская поликлиника начала прививать от гриппа

фото: Департамент здравоохранения ХМАО-ЮГРЫ

В городскую поликлинику завезли около 12 000 доз вакцины. Вторая партия прибудет в октябре. Местным жителям дали право выбрать, как они буду прививаться.

Горожане смогут поставить прививку при личном посещении медучреждения, либо при обращении к участковому врачу-терапевту и медицинской сестре или на рабочих местах и дома. Для проведения «выездной» вакцинации организованы работы мобильных бригад.

Как отметили в региональном департаменте здравоохранения, в настоящее время, заболеваемость ОРВИ в городе не превышает порог. Случаем гриппа также не зарегистрировано.

– За ежегодные эпидемии гриппа ответственны вирусы типов А и В. Именно против них направлено действие современных противогриппозных вакцин. Принцип вакцинации позволяет успешно бороться не только с простудными заболеваниями, но и с возможными осложнениями от перенесенной инфекции. Прививаться важно и необходимо, ведь даже при минимальном контакте с зараженным лицом, риск «подхватить» ОРВИ или грипп, огромен, – подчеркнула Юлия Маслова, исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением.