Житель Сургута собрался на свидание с «незнакомкой», но остался без денег Фото: pixabay.com

В дежурную часть города обратился 27-летний местный житель. Потерпевший рассказал полицейским, что соцсети ему написала девушка. Она предложила познакомиться и провести досуг вместе в одно из развлекательных мест.

Молодой человек раздумывать не стал и сразу же согласился. Тогда новая подруга попросила забронировать место в кафе-кальянной и отправила ссылку для внесения оплаты за бронь. Потерпевший перешёл по указанной ссылке, где высветился платёж. После ввода реквизитов банковской карты у потерпевшего были моментально сняты все денежные средства в размере более 70 тысяч рублей. Девушка прекратила отвечать на сообщения и удалила страницу в социальной сети.

Правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Полицейские предупреждают граждан о том, что нельзя переводить или давать банковские реквизиты незнакомым людям. Мошенники недавно всего лишь за один день лишили жителей региона почти миллиона рублей.