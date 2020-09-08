Юные жители Ханты-Мансийска побывали на уроке правовой грамоты

фото: УМВД России по ХМАО

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» проводят уроки правовой грамоты в школах и организациях допобразования города.

Так, юрисконсульт городского отдела полиции Ольга Полевщикова пришла в гости к воспитанникам Центра помощи детям, которые остались без родителей. Урок права был проведен в форме диалога. Дети обсуждали реальные случаи из жизни и просили Ольгу Александровну прокомментировать. На все вопросы сотрудник полиции дала исчерпывающие ответы, при этом основываясь на нормах основного закона страны – Конституции Российской Федерации.

Ребята вместе с сотрудником полиции разбирали по статьям Конституцию. Некоторые из них впервые познакомились с документом и узнали для себя много нового.

Также ученикам напомнили об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.

В завершение встречи Ольга Александровна подарила детям брошюры с текстом Конституции Российской Федерации.