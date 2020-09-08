Юные жители Ханты-Мансийска побывали на уроке правовой грамоты

фото: УМВД России по ХМАО
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» проводят уроки правовой грамоты в школах и организациях допобразования города.
Так, юрисконсульт городского отдела полиции Ольга Полевщикова пришла в гости к воспитанникам Центра помощи детям, которые остались без родителей. Урок права был проведен в форме диалога. Дети обсуждали реальные случаи из жизни и просили Ольгу Александровну прокомментировать. На все вопросы сотрудник полиции дала исчерпывающие ответы, при этом основываясь на нормах основного закона страны – Конституции Российской Федерации.
Ребята вместе с сотрудником полиции разбирали по статьям Конституцию. Некоторые из них впервые познакомились с документом и узнали для себя много нового.
Также ученикам напомнили об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.
В завершение встречи Ольга Александровна подарила детям брошюры с текстом Конституции Российской Федерации.