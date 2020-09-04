Правительство Югры приняло решение поддержать самозанятых Фото: pixabay.com

Правительство автономного округа на очередном заседании внесло изменение в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В документе предлагается дополнить нормой, которая предусматривает выделение грантов, а также оказание финансовой, имущественной, информационной и других видов поддержки физическим лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями, а применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Глава региона Наталья Комарова отметила, что решение принято «для развития занятости граждан, единообразного подхода к поддержке индивидуальных предпринимателей и «самозанятых» югорчан».

Проект закона направлен на рассмотрение депутатам думы Югры.

Помимо этого, правительство автономного округа на заседании также приняло решение об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров. Он поднялся на 5,7 %. Теперь составляет – 13 400 рублей.