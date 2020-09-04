В Нижневартовске нерадивая мать может сесть в тюрьму Фото: pixabay.com

Прокурор города утвердил обвинение в отношении 38-летней местной жительницы. Её обвиняют за неуплату алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.

В ходе расследования было установлено, что женщину лишили родительских прав. В апреле 2019 года ее привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери. Тогда родительнице назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Однако женщина проигнорировала решение правоохранительных органов и не отработала часы. И продолжала не выплачивать алименты ребенку.

В результате сумма долга составила более 600 000 рублей.

Сейчас злоумышленнице грозит уголовное наказание. Она может лишится свободы сроком на один год.

Недавно подобный случай был и у жительницы Урая, которая ведет асоциальный образ жизни. Она не выплачивала алименты своей несовершеннолетней дочери. Сумма долга составила более 900 000 рублей. Ее арестовали сроком на 10 лет. По истечению наказания женщину ждут обязательные работы.