В Сургуте отец с сыном за ловлю рыбы понесут наказание Фото: pixabay.com

В Нижневартовском районе на реке Обь в ходе проверок сотрудники Линейного пункта увидели мужчин на моторной лодке, которые вылавливали рыбу. В данном месте ловля рыбы считается незаконным. Браконьеры осуществляли преступление с помощью лодки и сетей. Сам инцидент произошел 19 августа 2020 года.

Правоохранительные органы в ходе досмотра обнаружили четыре стерляди и два осетра. Напомним, что данный вид рыбы находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Задержанными оказались отец, 1946 года рождения, и его сын, 1969 года рождения, которые проживают в Нижневартовске. Ранее родственники к уголовной ответственности не привлекались.

Сотрудники транспортной полиции Сургутского линейного отдела МВД России рыбу ценных пород выпустили обратно в реку.

В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела.