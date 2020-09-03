Доверчивая жительница Нижневартовска лишилась более миллиона рублей

Женщина оформила на себя кредит Фото: pixabay.com

Потерпевшая рассказала, что неизвестная женщина ей позвонила и представилась сотрудницей одного из банков. Лжесотрудница сказала, что якобы произошла подозрительная операция и личный кабинет вартовчанки взломали.

Тогда, собеседница порекомендовала установить программу «TeamViewer QuickSupport». Тогда доверчивая женщина сняла с карты 27 000 рублей и счета «копилка» 603 тысячи рублей. Все деньги перевела на счет, который указала аферистка.

После этого, жительнице Нижневартовска вновь позвонили и под условием секретной информации сообщили, что сотрудники службы безопасности имеют предположения, что кто-то из их служащих занимается мошенничеством. Но для того, чтобы поймать злоумышленника необходимо взять кредит. Таким образом, найдут сотрудника банка.

Югорчанка решила помочь найти обманщиков. И оформила на себя кредит в размере 400 тысяч рублей. Но, проверив свой счет, никаких денег она не увидела. К тому же за ней остался ещё и кредит.